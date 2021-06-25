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Путевки в Турцию с начала недели подорожали на 3-5%
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Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе... ПРАЙМ, 25.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость туров в Турцию со дня возобновления авиасообщения выросла на 3-5%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Стоимость туров в Турцию с 22 июня выросла ненамного — в пределах 3-5%. Рост произошел исключительно из-за ситуации в Краснодарском крае, а не устаканившегося расписания", — сказала Ломидзе.
По словам главы ассоциации, расписание авиаперелетов в Турцию уже сформировано на 90%, и, по её прогнозу, станет стабильным с 29 июня.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.