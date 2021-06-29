МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Спрос на внутренний туризм в этом году значительный, что может осложнить покупку хороших мест в поезде и сказаться на цене билетов. Особенно это заметно на популярных южных направлениях. Вообще, лучше покупать билеты заранее. В случае сдачи билетов на поезд штрафы обычно довольно незначительные по сравнению с авиаперевозками, и есть возможность поменять планы. Главное — сдать билеты не в последние сутки, рассказывал агентству "Прайм" руководитель направления "ЖД-билеты" Туту.ру Александр Сисёв.

Продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, а на некоторые — даже за 120 дней.

"Есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года, а есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест — так называемые поезда с динамическим ценообразованием. То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления", — поясняет специалист.

Билеты на пиковые периоды (выходные и праздничные дни, школьные каникулы и летние месяцы) выгоднее покупать в первые дни или даже часы старта продаж.

Эксперт предупредил, как вам могут продать поддельный билет на поезд

Лучше, по словам эксперта, заранее проверить, какой коэффициент действует в даты поездки: иногда может быть выгоднее перенести её на пару дней.

Еще один способ сэкономить — покупать места на верхних полках. Так можно сэкономить несколько сотен рублей, по крайней мере в купе. К тому же, такие места чаще участвуют в различных распродажах и акциях.

Дополнительно эксперт советует: путешествуя с ребёнком до 10 лет, оформляйте на него нижнее место, а на себя — верхнее, так будет выгоднее. В сидячих вагонах можно сэкономить, покупая откидное место. Такая опция есть в поезде "Ласточка". Но в этом случае придётся ехать рядом с туалетом и спиной к окну.

Если вы уверены на 100%, что поездка не отменится, то можно брать билеты по невозвратным тарифам. Так можно сэкономить 5–20% от стоимости обычного билета. Однако такие билеты могут продаваться только в одном вагоне поезда, нужно искать специальные отметки об этом на сайтах бронирования. Такая опция есть в сидячих вагонах, купе, СВ и люкс. А в плацкартах и общих вагонах невозвратных билетов не бывает.

"Кстати, в некоторых случаях все-таки можно вернуть деньги по невозвратному билету — в частности, если была длительная задержка или отмена поезда", — заключил специалист.