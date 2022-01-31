МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Продажи туров из России за границу на летний сезон 2022 года во второй половине января замедлились, мешают геополитика и слабый рубль, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Эксперт рассказала, где россияне планируют отдыхать летом 2022 года

"В отличие от внутрироссийских направлений, туристы не спешат покупать туры за границу с большой глубиной. После неплохого старта в первые 10 дней января продажи зарубежных туров замедлились", — рассказала Ломидзе.

По ее словам, многие туроператоры с не таким массовым и сезонным турпродуктом, как Турция, оценивают темпы раннего бронирования как очень низкие. Одной из причин, по мнению Ломидзе, является пандемия коронавируса, которая стала законодателем тренда на бронирование "в последнюю минуту".

"Немаловажную роль сыграл геополитический фактор, а также рост курсов доллара и евро по отношению к рублю. На фоне удешевления рубля растет стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры в зарубежных странах также повысили цены на следующий сезон", — указала она.

При этом по данным крупных туроператоров из "большой шестерки", которые формируют 99% всех продаж по Турции, спрос по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019 годов, сообщила глава ассоциации.