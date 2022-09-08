МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Круизная связка Приморского края, Сахалина, Камчатского края и Курильской гряды важна для туристического потенциала, но из-за нехватки транспорта и причальной инфраструктуры необходимо перезапустить круизную составляющую, заявила на ВЭФ замглавы Ростуризма Елена Лысенкова на сессии "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности". Россия и Иран запустят безвизовые групповые туры, заявила Догузова

"Круизная связка Приморского края, Сахалина, Камчатского края и Курильской гряды является одной из основ туристического потенциала, потому что у авиации есть свои минусы. В части вертолетной авиации — достаточно дорогая история. Плюс, природный фактор не всегда дает в этой части использовать все возможности", — сказала Лысенкова.

"Нам крайне важно перезапустить круизную составляющую… Нам не хватает круизного транспорта, крайне остро не хватает причальной инфраструктуры", — добавила она.

Замглавы Ростуризма также сообщила, что ведомство совместно с властями регионов разрабатывает макро-план территории Дальнего Востока, включающий развитие транспортной инфраструктуры. Она отметила, что в его рамках уже изучен потенциал региона, а также спрогнозированно как увеличение турпотока, после создания новой туристической инфраструктуры, к 2030-2035 годам изменит антропогенную нагрузку. В рамках мастер-плана Северные Курилы будут развиваться в связке с Камчаткой, а Южные — с Сахалином.

Лысенкова добавила, что сейчас идут дискуссии о том, сколько должно стоить путешествие на Курилы. "Путешествие на Курилы для многих дорогое. Это уникальный продуктовый ряд. В этой связи идут дискуссии: какой баланс должен быть. Условно, насколько дешевыми может быть путешествие, и должно ли оно быть таким при массовом туризме. Нужно соблюсти баланс, чтобы сделать разумную возможность путешествия", — сказала она.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.