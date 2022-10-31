МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россияне стали меньше тратить на покупку туров на ноябрьские праздники и дни школьных каникул, при этом спросом пользуются путешествия внутри страны, а также поездки в Египет, Турцию и ОАЭ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глава АТОР рассказала о тенденциях на туристическом рынке

"Важная тенденция, наметившаяся при покупке туров в эти ноябрьские дни, – сокращение бюджета на ноябрьский мини-отпуск", — заявили в ассоциации.

По данным АТОР, путешественники чаще всего стали выбирать туры по России, так как их стоимость варьируется от девяти до 40 тысяч рублей за путевку. Лидерами по объемам бронирования туров на ноябрьские праздники и школьные каникулы 2022 года являются Краснодарский край (Сочи), Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва, Золотое кольцо, а также Казань, Кавминводы и Дагестан.

В топ зарубежных направлений входят Египет и Турция (почти в равных долях), ОАЭ, Таиланд и Мальдивы, добавили в ассоциации, подчеркнув, что 83% туристов едут туда с детьми.

Как отметили в АТОР, число поездок россиян в год сокращается до одной-двух.