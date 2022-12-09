МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Инфраструктуру еще для трех новых туристических комплексов — гостиниц в Калмыкии и Тверской области и оздоровительного центра в Магаданской области — построят в 2023 году за счет государственной поддержки, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. МЭР распределит средства на вывоз туристов до конца года

Там уточнили, что правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина утверждено 52 новых инвестиционных проекта для 18 регионов России с использованием реструктуризированных бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов рублей, с помощью которых планируется создать более 17 тысяч новых рабочих мест.

Правительственная комиссия проходит регулярно, и на каждой комиссии утверждаются новые проекты. На последнем заседании комиссии были одобрены три проекта.

"В их числе — электрические сети и объекты водоснабжения для гостиничного комплекса в г. Элиста Республики Калмыкия, линия электропередач для рекреационно-оздоровительного центра "Талая" в Магаданской области, газопровод для трехзвездочного гостиничного комплекса в Тверской области. Открытие туркомплексов, запланированных на 2023 год, даст новые возможности для привлечения внутреннего турпотока в регионы России", — сообщили в Минэкономразвития.

"Видим востребованность среди регионов на реализацию механизма реструктуризации бюджетных кредитов для развития сферы туризма, территорий особых экономических и индустриальных парков. За счет этого инструмента поддержки регионы могут списать задолженность по бюджетным кредитам и на высвободившиеся средства построить инфраструктуру для новых инвестиционных проектов", — сказал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, слова которого привели в сообщении пресс-службы.