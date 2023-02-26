МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Регионы Дальнего Востока за 2022-2023 годы благодаря национальному проекту по туризму получат более 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. В Госдуму внесут закон, освобождающий туроператоров от НДС

"Суммарно за 2022-2023 годы регионы Дальнего Востока благодаря национальному проекту по туризму получат более 2 миллиардов рублей. Среди получателей поддержки и Республика Бурятия. В прошлом году регион получил 300 миллионов рублей на создание модульных некапитальных средств размещения. В этом году из федерального бюджета Бурятии будет выделено 590 миллионов рублей на создание модульных кемпингов, развитие пляжной инфраструктуры, туристических маршрутов, их навигацию, организацию зон отдыха, обустройство туристского центра Улан-Удэ, а также организацию спортивно-культурного праздника "Наадан-Сурхарбаан", — сообщили в ведомстве.

"Минэкономразвития в ближайшее время заключит соглашения с регионами и доведет средства на реализацию мероприятий", — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, слова которого приведи в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по данным Росстата, количество туристов, размещённых в гостиницах Дальневосточного федерального округа, стабильно растет. Если в 2021 году оно составляло 2,6 миллиона человек, то по итогам 2022 года этот показатель прогнозируется на уровне 3,2 миллиона человек. Глава Минвостокразвития рассказал о проектах ветрогенерации на Курилах

"Текущий потенциал, текущий туристический поток – это, безусловно, не предел для федерального округа и Бурятии в частности. Для его роста у региона есть необходимое, в том числе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — добавил Вахруков.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, предполагает обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.