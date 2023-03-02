МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Каждый восьмой турист в России бронирует отель за несколько дней до поездки

"Сегодня чартеры по России выполняют также социальную и маркетинговую функцию, без которой в туризме невозможно. По оценкам туроператоров-участников, решение о продолжении реализации программы субсидирования чартерных перевозок по РФ даст надежду на формирование стабильного потока в заявленные регионы", — рассказали в ассоциации.

"Участники рынка надеются, что Минэкономразвития в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос субсидирования чартерных программ в регионы РФ на 2023 год", — добавили там.

"С экономикой чартерных программ по России для самих федеральных туроператоров все не настолько очевидно: на данный момент они еще не полностью получили субсидии за программы, реализованные в прошлом году. Без таких субсидий чартерные программы в непляжные регионы РФ просто не будут окупаться", — пояснили в ассоциации.