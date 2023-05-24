МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предложило странам, входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), активизировать работу в направлении единообразия стандартов качества оказания туристических услуг, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, выступая на II Евразийском экономическом форуме. Россия и Пакистан будут сотрудничать по тарифным преференциям ЕАЭС

"Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, — а мы такую цель ставим, — то и стандарты оказания качества услуг должны быть едиными, чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что "четыре звезды" в России — это то же самое, что и "четыре звезды" во всех остальных странах союза. Поэтому предлагаем активно двигаться к гармонизации стандартов, которые касаются не только гостиниц, но и качества услуг, стандартов сервиса, пляжей и другой инфраструктуры", — сказал Вахруков.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.

Он также предложил в целях взаимного привлечения инвесторов к туристической инфраструктуре стран союза активизировать обмен информацией об инвестиционных проектах. Вахруков привел в пример межгосударственный туристический горный маршрут "Роза-Хутор — Шымбулак — Амирсой" (Россия — Казахстан — Узбекистан) находящийся в активной фазе разработки. "Наработок много, надо активизировать эту работу по совместным трансграничным туристическим маршрутам, предлагая единый туристический продукт", — пояснил замминистра.