МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Зимние туры из России в зарубежные страны в этом сезоне подорожают по сравнению с прошлогодними не более чем на 10% в зависимости от направления, основная причина — падение курса рубля, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. АТОР оценила экономию туристов при выборе безалкогольного all inclusive

"Ситуация с повышением цен на туры неоднозначная, надо понимать, что стоимость туров связана именно с курсовыми колебаниями: в прошлом году рубль был на отметке 75 (по отношению к доллару — ред.), сейчас он 95", — сказал Мурадян.

"Не более 10% по отдельным курортам", — заявил он, отвечая на вопрос о прогнозируемом росте цен.

При этом эксперт обратил внимание на то, что перевозчики в ОАЭ со своей стороны не только не поднимали валютную стоимость, а даже ее опустили. "То же самое с отелями ОАЭ — многие либо сохранили ценовое предложение, кто-то даже уменьшил стоимость, чтобы сохранить объемы российского рынка. Такая же картина наблюдается и в других странах. Небольшое повышение будет связано с ажиотажем на Юго-Восточную Азию", — сказал Мурадян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин согласился с тем, что цены на зимние туры за границу напрямую будут зависеть от курса валют. При этом он обратил внимание на то, что традиционные зимние направления (Таиланд, Шри-Ланка, Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Куба), которые летом делали скидки, к зиме их уберут, и цены возвратятся к уровню высокого сезона.

"Можно предположить, что в период повышенного спроса — Новый год, Рождественские выходные — рост цен будет наиболее ощутим, а в другие периоды он будет зависеть от спроса, предложения и ценовой политики авиакомпаний и отелей", — указал Горин.