МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ по итогам проведённой стратегической сессии по развитию туризма до 2030 года под руководством премьер-министра Михаила Мишустина разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму, выделять ее начнут уже со следующего года, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития, в настоящее время в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регионы получают 4 разные субсидии. У них целевое назначение — на создание туристического кода территории, на оборудование пляжей и национальных турмаршрутов и на организацию событийных мероприятий. "Мы видим запрос от регионов и бизнеса на более гибкий механизм субсидирования проектов в сфере туризма на местах. Проанализировав практику применения мер поддержки в сфере туризма, Минэкономразвития разработало новый механизм — единую субсидию. Вопрос обсуждался в рамках стратегической сессии по развитию туризма и был положительно оценен регионами", — сказали в ведомстве.

Там отметили, что единая субсидия будет распределятся между регионами на основе нескольких критериев: текущее количество гостиниц в регионе, дополнительное софинансирование, которое субъект готов выделить из регионального бюджета, а также доля региона в достижении по госпрограмме "Развитие туризма". Критерием является также и наличие в регионе национального туристического маршрута.

"Общий объем субсидии будет складываться из нескольких отдельных частей, рассчитываемых по специальной формуле, основанной на критериях. Единая субсидия позволит субъектам определять набор мероприятий по своему усмотрению и направлять средства на перспективные направления, которые позволят территории увеличить турпоток", — добавили в Минэкономразвития. Согласно документу, планируется выдавать единые субсидии регионам из федерального бюджета, начиная с 2024 года. Банкирам сообщили о потерях из-за сокращения субсидий по льготной ипотеке

Поддержали решение о создании единой субсидии и министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, а также министр туризма Самарской областей Артур Абдрашитов. "Такое важное для региона направление, как туристический код центра города, в настоящее время ограничен двумя городами в год. При этом у нас уже готовы проекты по Арзамасу, Выксе и Балахне, до конца года будут подготовлены по Семенову и Чкаловску. При единой субсидии за счет перераспределения финансирования внедрение туркода в регионе может сократиться с 5 до 2 лет. Это дополнительный стимул к росту туристического потока в Нижегородскую область", — отметил Яковлев.

Министр туризма Самарской области, в свою очередь сказал, что регион в рамках грантовой поддержки планирует сосредоточить свои усилия на двух основных направлениях: инфраструктура национального турмаршрута "Жигулевские выходные" и создание модульных отелей. "Выделение регионам единой субсидии позволит более гибко управлять средствами и использовать их наиболее эффективно с учетом особенностей каждого региона. Кроме того, риски неосвоения денежных средств будут минимизированы, а наши предприниматели смогут получить финансовую поддержку в более короткие сроки", — сказала первый замминистра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Шконда.