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2024-01-25T07:40:17+03:00
2024
https://1prime.ru/tourism/20240125/842884863.html
АТОР дает "осторожный" прогноз по росту турпотока из Китая в Россию
Туризм
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) в 2024 году не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей, рост турпотока может составить 10-15% к... ПРАЙМ, 25.01.2024
бизнес, новости, туризм, атор, китай, россия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в 2024 году не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей, рост турпотока может составить 10-15% к прошлому году, сообщила журналистам глава ассоциации Майя Ломидзе.
"Восстановления китайского въездного туризма не ожидается пока… Прирост (в 2024 году — ред.) ожидается порядка 10-15%, это очень осторожный прогноз. До восстановления потока еще очень далеко", — сказала Ломидзе.
Она уточнила, что рост турпотока из Китая будет заметен преимущественно в приграничных российских регионах, например, Амурской области, Хабаровском крае. В этом контексте Ломидзе упомянула и Приморский край, отметив, что на этот регион приходится около 80% от всего въездного турпотока из Китая в РФ.
Китайские граждане с января по сентябрь 2023 года совершили 105,8 тысячи визитов в РФ с целью туризма, сообщали ранее в АТОР со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ. А по итогам всего 2019 года показатель превышал 2 миллиона туристов.