МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в 2024 году не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей, рост турпотока может составить 10-15% к прошлому году, сообщила журналистам глава ассоциации Майя Ломидзе.

"Восстановления китайского въездного туризма не ожидается пока… Прирост (в 2024 году — ред.) ожидается порядка 10-15%, это очень осторожный прогноз. До восстановления потока еще очень далеко", — сказала Ломидзе.

Она уточнила, что рост турпотока из Китая будет заметен преимущественно в приграничных российских регионах, например, Амурской области, Хабаровском крае. В этом контексте Ломидзе упомянула и Приморский край, отметив, что на этот регион приходится около 80% от всего въездного турпотока из Китая в РФ.

Китайские граждане с января по сентябрь 2023 года совершили 105,8 тысячи визитов в РФ с целью туризма, сообщали ранее в АТОР со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ. А по итогам всего 2019 года показатель превышал 2 миллиона туристов.