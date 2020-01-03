МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Самыми популярными марками машин, на которые в 2019 году россияне оформляли больше всего кредитов, были Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

"Большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы. В этом году "Русфинанс банк" выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda", — сообщил он.

Чаще всего автокредиты оформляют мужчины, указал Озеров. "Наш среднестатистический клиент – это 41-летний мужчина. Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании", — поделился банкир, добавив, что география его проживания не ограничена каким-то определенным регионом.

Среди приоритетных субъектов с точки зрения деятельности банка Озеров назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Челябинск.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.