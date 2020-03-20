МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" незамедлительно устранить нарушения в ценовой политике и обеспечить доступность авиабилетов, компенсировать затраты компании на вывоз россиян из других стран предлагается за счет увеличения транссибирских роялти, сообщили в ведомстве. Страховщики массово отказывают туроператорам в заключении договоров

"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна", — говорится в сообщении.

"Компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров "туда" может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении", — отметили в ведомстве.

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"Аэрофлот" ранее назвал ложью информацию из СМИ и соцсетей о завышенной цене билетов для возвращающихся в РФ.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 166 странах, более 8,7 тысячи скончались.