ТОКИО, 10 мая /ПРАЙМ/. Японский автопроизводитель Mazda Motor договаривается с группой банков, в частности с MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking and Mizuho Bank, о привлечении кредитной линии на сумму 300 миллиардов иен (2,8 миллиарда долларов) для поддержания ликвидности компании в условиях пандемии коронавируса, сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что автопроизводитель намерен использовать полученные кредитные средства на пополнение кассового резерва после того, как на фоне коронавируса оборот наличных денежных средств компании упал до отрицательных значений. В частности, это связано с резким падением объемов продаж как на внутреннем японском рынке, так и за рубежом: в феврале показатель снизился на 14% по сравнению с прошлым годом, а в марте рухнул на 33%. Кроме этого, работа на большинстве заводов в Японии и других странах остановлена с конца марта.

Помимо запросов к MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking and Mizuho Bank японская Mazda Motor также обратилась с просьбой о кредитной линии к государственному Банку развития Японии (Development Bank of Japan) и Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Ранее об аналогичных планах на фоне пандемии заявили и другие японские автопроизводители – Nissan Motor и Toyota Motor. Так, Nissan хочет привлечь кредитную линию на сумму 500 миллиардов иен (4,6 миллиарда долларов), а Toyota — около 6 триллионов иен (около 55 миллиардов долларов).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 3,8 миллиона случаев заражения, более 265,9 тысячи человек скончались.