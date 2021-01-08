МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Общественный транспорт — самое опасное место с точки зрения вероятности заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Всех прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на COVID-19

Высокий риск заражения COVID-19 в транспорте объясняется большой скученностью людей.

По словам медика, толпы людей собираются не только в вагонах метро. Высокая скученность возникает на платформах и внутри автобусов и другого наземного транспорта.

Напомним, что ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать риска заражения COVID-19 в фитнес-клубе. В первую очередь, нужно надеть хлопчатобумажную маску, а также проверить исполнение предписаний Роспотребнадзора сотрудниками клуба.