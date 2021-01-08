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Врач назвал самое опасное место для заражения COVID-19 в Москве
Транспорт
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Общественный транспорт — самое опасное место с точки зрения вероятности заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-инфекционист,... ПРАЙМ, 08.01.2021
коронавирус, москва, транспорт, новости, бизнес, транспорт, здоровье, общество , авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Общественный транспорт — самое опасное место с точки зрения вероятности заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Высокий риск заражения COVID-19 в транспорте объясняется большой скученностью людей.
По словам медика, толпы людей собираются не только в вагонах метро. Высокая скученность возникает на платформах и внутри автобусов и другого наземного транспорта.
Напомним, что ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать риска заражения COVID-19 в фитнес-клубе. В первую очередь, нужно надеть хлопчатобумажную маску, а также проверить исполнение предписаний Роспотребнадзора сотрудниками клуба.