МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Многие автомобилисты считают, что некоторые штрафы проще оплатить, чем разбираться с их отменой. Юристы назвали несколько ситуаций, когда оспорить постановление не так сложно, как кажется. Auto.ru разобрал примеры того, когда есть шанс оспорить наказание и сохранить деньги.

АВТОМОБИЛЬ УЖЕ НЕ В СОБСТВЕННОСТИ ОШТРАФОВАННОГО

Ситуация, когда бывший собственник автомобиля получает штрафы ГИБДД за нового владельца, весьма распространена. Так происходит, когда покупатель умышленно или из-за собственной нерасторопности не прекращает регистрацию автомобиля на прежнего владельца и не оформляет машину на себя. Сделать это новый владелец обязан в течение 10 дней.

Эту категорию штрафов отменить довольно просто. Необходимо отправить жалобу в ГИБДД в электронном или бумажном виде и подробно описать произошедшее. Законом предусмотрен 10-дневный срок для подачи жалобы. Если срок пропущен, вместе с жалобой необходимо подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока с указанием уважительных причин: командировка, болезнь и иных причины, объяснили в Европейской юридической службе.

"К жалобе необходимо приложить договор купли-продажи автомобиля, акт приема-передачи, а также ПТС с отметкой о новом владельце", — отметил в беседе с Autonews.ru директор по правовым вопросам сервиса для обжалования штрафов Destra Борис Фельдман.

При этом привлечь нового собственника к ответственности довольно сложно. "Это в первую очередь связано с ограниченным сроком привлечения к административной ответственности — два месяца со дня совершения правонарушения", — уточнил Фельдман.

В Европейской юридической службе настоятельно рекомендовали обязательно обжаловать каждый штраф. Ведь в случае грубых повторных нарушений ПДД ответственность будет выше. Например, при нарушении правил движения через железнодорожные пути, проезде на запрещающий сигнал светофора, выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления.

Юрист Евгений Иванов предупредил о том, что "собственнику стоит оценивать такого рода риски при продаже и передаче автомобиля по договору аренды. Продавать автомобиль безопаснее через переоформление в ГИБДД, а в договоре аренды желательно предусмотреть ответственность арендатора — штрафные санкции, неустойки и иные убытки". Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

ЗА РУЛЕМ БЫЛ НЕ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ

Еще одна ситуация: штраф получил реальный собственник автомобиля, только вот за рулем был не он. Подобные ситуации складываются, когда машину делят супруги, родственники или друзья и все они вписаны в страховку, либо на машину оформлен открытый полис ОСАГО. Если владелец докажет, что машиной в момент автоматической фиксации управлял не он, постановление вполне реально отменить.

На такую возможность прямо указывает ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП — "административная ответственность собственников транспортных средств". Для оспаривания к жалобе нужно будет приложить письменные показания водителя, который на самом деле был за рулем, полис ОСАГО и копию водительского удостоверения автомобилиста, который был за рулем.

"Требований о нотариальном заверении письменных показаний закон не содержит, — объяснил Фельдман. — Но необходимо иметь в виду, что сотрудники ГИБДД или судьи при рассмотрении жалобы часто вызывают фактического водителя для проверки указанных ими сведений. Поэтому фотографировать тайком водительское удостоверение друга и писать за него показания не стоит".

При возможности в жалобе стоит указать, что собственник машины был совсем в другом месте в момент фиксации. Например, на работе — для этого можно оформить справку.

В такой ситуации шансы фактического водителя понести ответственность, уже выше. Так, штрафы после автоматической фиксации с помощью камер автомобилисты получают весьма оперативно и в ГИБДД должны рассмотреть жалобы постановления в течение 10 дней. Поэтому сотрудники ГИБДД прекрасно уложатся в отведенные им два месяца на привлечение к ответственности виновника административного проступка.

"Совсем другая история происходит при обжаловании штрафа в судах. Там дело может зависнуть на два месяца, — отметил Фельдман. — Как правило, суды в России достаточно загружены. Поэтому раньше, чем через месяц, дело не рассмотрят. Так и получается, что во время рассмотрения жалобы в суде двухмесячный срок для привлечения к ответственности истекает. После истечения этого срока возложить штраф на фактического водителя уже не выйдет".

ОТСУТСТВИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ РАЗМЕТКИ

Отсутствие дорожной разметки и дорожных знаков считается основанием для отмены штрафа или более сурового административного наказания вплоть до лишения прав. Например, если водитель докажет отсутствие на дороге знака "Обгон запрещен", в ГИБДД или в суде санкции должны отменить.

"Когда одного из автомобилистов в нашей практике признали виновным согласно ч.4 ст.12.15 КоАП, за нарушение знака "обгон запрещен" и выписали ему штраф с камеры в размере 5 тысяч рублей, ему удалось его оспорить, — рассказали Autonews.ru в компании "Правокард". — Мы подали жалобу, в которой представили фотоснимки спорного участка дороги, где знак отсутствовал".

Еще один пример: водителя признали виновным по ч. 2 ст.12.13 КоАП: он на своем Hyundai ix 35 не уступил дорогу Lada Kalina, что привело к ДТП.

"Водитель, согласно материалам дела, нарушил требования п. 13.9 ПДД: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу тем, кто едет по главной дороге. При рассмотрении жалобы исследовались фотоснимки, представленные с места ДТП, а также показания свидетелей. В результате суд установил, что дорожные знаки на момент совершения ДТП не соответствовали знакам дорожной дислокации", — привели еще один пример в "Правокарде".

Между тем, в практике юристов Destra особенно распространены две связанные со знаками ситуации: штрафы за неоплаченную парковку, а также штрафы за превышение скорости, зафиксированные передвижными комплексами фиксации — "треногами".

Представитель Destra Борис Фельдман подчеркнул, что при отмене таких штрафов самое важное — собрать как можно больше доказательств отсутствия знака. "Как правило, бесспорным доказательством считается их схема размещения. Мы рекомендуем в жалобе обязательно попросить суд или орган, в который осуществляется обжалование, запросить ее в дорожной службе", — посоветовал он.

Однако надеяться на одно только удовлетворение этой просьбы эксперты не советуют. Поэтому стоит сделать съемку самостоятельно. "Помимо собственных фотографий и видеозаписей можно воспользоваться сервисами Google Maps или Яндекс.Карты, — сказал Фельдман. — Повезет, если поездку в момент фиксации правонарушения заснимет ваш видеорегистратор. В отношении самостоятельно сделанных доказательств очень важна привязка к местности: все фотографии и видео должны содержать указание на адрес, где они сделаны". Названы новые штрафы, которые можно получить по дороге на дачу

ОШИБКИ В ПОСТАНОВЛЕНИИ

Основания для отмены штрафов из-за ошибок чаше всего возникают, когда документы оформлял лично остановивший нарушителя сотрудник ГИБДД. Это могут быть ошибки в номере автомобиля, в фамилии водителя, в месте и времени правонарушения.

Юристы Destra рассказали, что на их практике были ситуации, когда в постановлении сотрудник ГИБДД ошибочно указал неточное время с разницей в полчаса. Тогда автомобилисту удалось доказать, что в указанное в постановлении время он еще был на работе. Водитель подтвердил это выгрузкой данных из пропускной системы офисного здания. Из нее следовало, что здание он покинул только по истечении 10 минут с момента, обозначенного в постановлении как время превышения скорости".

Помимо этого, там рассказали о случаях, когда фиксирующие неоплату парковки камеры, неправильно определяли местоположение автомобиля. Так, в постановление попадал неверный адрес нарушения, — на основании этого также реально отменить постановление.

"Автомобиль стоял по четной стороне дороги, а в постановлении указали нечетный номер дома. Водитель сравнил расположение тротуара по отношению к его автомобилю на фотографии в постановлении, а также сделал несколько снимков на предполагаемом месте совершения правонарушения, — привел пример с парковкой Фельдман. — По фотографиям было видно, что при парковке левыми колесами к тротуару автомобиль располагался бы на четной стороне дороги, но в постановлении указан нечетный номер дома. По нечетной стороне улицы автомобили размещаются правыми колесами к тротуару. Поскольку место правонарушения определили неверно, штраф удалось отменить".

ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА ПОД ЗАПРЕЩАЮЩИМИ ЗНАКАМИ

Юристы подчеркнули, что вынужденная остановка в запрещенных местах возможна в исключительных случаях: если в автомобиле есть неисправность, если перевозимый груз создает опасность, состояние водителя не позволяет ему вести автомобиль, состояние пассажира требует остановить автомобиль или если на дороге появляются неожиданные препятствия.

При вынужденной остановке не зависимо от местонахождения необходимо включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, принять незамедлительные меры для отвода транспортного средства с проезжей части и не затруднять движение.

Анализ судебной практики показывает: если не предпринять таких мер, водителя ждет предупреждение, либо штраф до 1 500 рублей", — уточнили в "Правокарде".

При этом вынужденная остановка не автоматически освобождает от ответственности. Как говорят юристы, "камера не понимает, по уважительной ли причине водитель остановил автомобиль или "на минуточку". В случае автоматической фиксации правонарушения придется обжаловать штраф. Для этого, как и в любом из описанных выше случаев, автомобилисту необходимо приложить к жалобе доказательства. Камеры начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговоры по телефону

"Например, одному из наших пользователей удалось отменить штраф за остановку в зоне действия запрещающей разметки по причине вынужденной остановки — из-под капота начал валить дым. Отмена штрафа стала возможной благодаря тому, что после нее он поехал в автосервис, где просил провести диагностику технического состояния автомобиля. К жалобе он приложил заявку на технический осмотр, а также результаты такого осмотра", — объяснил представитель Destra.

Зачастую штраф за неправильную остановку водители пытаются отменить по причине своего плохого самочувствия: кружилась голова, закололо сердце. Если у водителя на руках будет актуальное медицинское подтверждение плохого самочувствия, шанс отменить штраф есть.