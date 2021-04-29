МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россияне могут остаться без 300 тысяч автомобилей, которые они приобрели и зарегистрировали в Армении. Об этом сообщает сообщает ИА DEITA.RU. В России подскочили цены на подержанные машины

Отмечается, что для ряда россиян покупка и регистрация автомобилей в Армении стала спасением в приобретении машины. Их стоимость была ниже, чем в России, российские комплексы фото- и видеофиксации не реагировали на армянские госномера, а также там был меньше транспортный налог на мощность двигателя.

Оба государства входят в ЕАЭС, поэтому перемещение машин между странами должно проходить без оплаты дополнительных таможенных пошлин. Перед покупкой машин россияне звонили в таможню и интересовались о дополнительных платежах, а также спрашивали про свободное передвижение на этих автомобилях.

В ответ от уполномоченных сотрудников таможенной службы поступали разъяснения о том, что можно беспрепятственно передвигаться гражданам России по Российской Федерации на транспортных средствах, находящихся на учёте в Республике Армения, которые оформлены на граждан России.

Таким образом, до лета 2020 года у водителей, которые покупали и регистрировали автомобили в Армении, проблем не было. Но теперь, после изменения законодательства, машины с армянскими номерами стали останавливать на дороге и штрафовать за отсутствие российской регистрации. В качестве меры воздействия машины даже отгоняли на штрафстоянки.

Сейчас на портале Российской общественной инициативы появилось новое предложение для российских властей. Инициаторы петиции предлагают, чтобы граждане России в упрощенном порядке смогли бы проводить регистрацию автомобилей, приобретенных российскими гражданами в Республике Армения до 01.01.2020 без дополнительных таможенных сборов и пошлин. Сейчас в стране насчитывается порядка 300 тысяч таких автомобилей.

Ведь после 1 июля 2020 года в разных регионах России начались рейды ГИБДД по "отлову" автомобилей с государственными номерами Республики Армения. Сотрудники ГИБДД используют положения статьи 12.1 КоАП РФ. Фактически россиян обвиняют в регистрации автомобилей в неустановленном порядке. Автоэксперты объяснили россиянам, как найти хорошее авто с пробегом

На таможенном посту необходимо было оформлять временный ввоз автомобилей, однако таможенные органы не проводили этого, поэтому "ни у одного гражданина России, купившего транспортное средство в Республике Армения, нет документов, подтверждающих временный ввоз, и налоговой декларации".

Таким образом, из-за этой неразберихи автомобилей могут лишиться порядка 300 тысяч российских семей. При этом в Казахстане также сталкивались с подобной ситуацией, и решение было принято в пользу обычных граждан.

В связи с этим предлагается предоставить владельцам автомобилей, зарегистрированных в Армении, предоставить упрощенную систему регистрации автомобилей с учетом госпошлин, но без таможенных платежей. Если выпуск машины с 2017 года, то обязательную установку системы ГЛОНАСС. То есть, процесс предлагается отладить по типу Казахстана: сдача госномеров Армении и получение российских номеров.