МИНСК, 1 июн — ПРАЙМ. После закрытия рядом европейских стран воздушного пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа" авиаперевозчик не выполняет чартерные рейсы в Европу, остались чартерные программы в Египет и Турцию, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе компании. "Белавиа" повысила цены на чартеры в Египет и Турцию

"На сегодняшний день остались чартеры в Египет и Турцию", — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, осуществляет ли "Белавиа" чартерные перевозки белорусов на отдых в европейские страны.

Ранее во вторник "Белавиа" сообщила, что повысила стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию из-за вынужденного пересмотра маршрутов на фоне закрытия для нее воздушного пространства рядом стран. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

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