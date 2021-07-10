МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево: вылетающих за рубеж — из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами — из-за затруднений дорожного движения, говорится в сообщении авиакомпании. На Украине рассказали о ситуации со штаммом "дельта"

"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось. Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" убедительно просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех формальностей", — добавляет компания.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево.

Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.

"В связи реконструкцией привокзальной площади терминала B и возведением станции Аэроэкспресса в районе Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево" могут наблюдаться затруднения дорожного движения. "Аэрофлот" просит пассажиров учитывать это обстоятельство при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполётных процедур", — также сообщили в компании.

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