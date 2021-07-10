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Ученый назвал главное отличие штамма "дельта" COVID-19
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Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" без маски как минимум вдвое выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... ПРАЙМ, 10.07.2021
новый штамм covid-19, пандемия коронавируса, новости, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НОВОСИБИРСК, 10 июл — ПРАЙМ. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" без маски как минимум вдвое выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" — около 5. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.
Ученый отметил, что и первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить маски.
Нетесов добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.
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