НОВОСИБИРСК, 10 июл — ПРАЙМ. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" без маски как минимум вдвое выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Собянин назвал условия введения нового локдауна

"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" — около 5. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.

Ученый отметил, что и первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить маски.

Нетесов добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.

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