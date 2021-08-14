МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Автоэксперт Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как система "старт-стоп" и гибридные двигатели экономят топливо. Аналитик рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

Система "старт-стоп"

Система "старт-стоп" для снижения расхода топлива установлена во многих современных автомобилях, отметил специалист. Он предупредил, что у системы есть ряд плюсов и минусов.

Эта система позволяет существенно экономить бензин, а также снижает уровень загрязнения окружающей среды.

Однако Шапарин уточнил, что вся энергосистема авто и стартер получают значительную нагрузку, а аккумулятор быстрее выходит из строя.

Гибридные двигатели

Автомобильный эксперт советует россиянам задуматься о приобретении машины с гибридным двигателем. По его словам, у этой технологии больше преимуществ, чем у системы "старт-стоп".

Гибридные двигатели работают на бензине и электричестве, обладают высокими характеристиками мощности и динамики, сказал Шапарин.

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