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Автоэксперт рассказал, как сэкономить топливо
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Автоэксперт Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как система "старт-стоп" и гибридные двигатели экономят топливо. Система "старт-стоп" Система "старт-стоп" для... ПРАЙМ, 14.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Автоэксперт Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как система "старт-стоп" и гибридные двигатели экономят топливо.
Система "старт-стоп"
Система "старт-стоп" для снижения расхода топлива установлена во многих современных автомобилях, отметил специалист. Он предупредил, что у системы есть ряд плюсов и минусов.
Эта система позволяет существенно экономить бензин, а также снижает уровень загрязнения окружающей среды.
Однако Шапарин уточнил, что вся энергосистема авто и стартер получают значительную нагрузку, а аккумулятор быстрее выходит из строя.
Гибридные двигатели
Автомобильный эксперт советует россиянам задуматься о приобретении машины с гибридным двигателем. По его словам, у этой технологии больше преимуществ, чем у системы "старт-стоп".
Гибридные двигатели работают на бензине и электричестве, обладают высокими характеристиками мощности и динамики, сказал Шапарин.
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