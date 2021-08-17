МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Автодилеры фиксируют дефицит машин Lada в России, в частности самой популярной модели — Lada Granta, он продлится минимум до сентября, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры. Россияне стали чаще покупать в кредит подержанные машины

"Дефицит Lada Granta в ГК "Прагматика" существует как в СЗФО, так и в целом по России. Он продлится до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими", — сказал гендиректор группы "Прагматика" и вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Владислав Рыдаев.

По словам главы совета директоров "БН-Моторс" и вице президента РОАД Алексея Подщеколдина, дефицит существует по всем моделям Lada в той или иной степени. "Сам "АвтоВАЗ" достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", — добавил он.

При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных.

"У "Автомира", как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (Lada Granta — ред.), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей", — сообщили в "Автомире".

"АвтоВАЗ" в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц. По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.