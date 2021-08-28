МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Белоруссия в ходе визита экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказала, что при ЧП с бортом Ryanair действовала четко и по международным инструкциям, заявил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Cикорский.

В понедельник эксперты ICAO прибыли в Белоруссию, состоялась встреча в министерстве транспорта и коммуникаций. Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в том числе входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом.

По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.

"Самое главное, что мы доказали (экспертам — ред.), по нашему мнению, что мы абсолютно четко действовали (в соответствии — ред.) со всеми международными инструкциями — все специалисты, которые были вовлечены в этот процесс. И я в конце видел, что они были абсолютно растеряны, потому что то настроение, с которым они приехали, абсолютно решенного вопроса, оно поменялось", — сказал Сикорский в ходе интернет-трансляции, организованной журналистом государственного телеканала ОНТ Игорем Туром. МИД Белоруссии видит явное нежелание Запада расследовать случай с Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование.

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