Власти: Белоруссия доказала экспертам ICAO, что при ЧП с Ryanair работала по инструкциям
МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Белоруссия в ходе визита экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказала, что при ЧП с бортом Ryanair действовала четко и по международным инструкциям, заявил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Cикорский.
В понедельник эксперты ICAO прибыли в Белоруссию, состоялась встреча в министерстве транспорта и коммуникаций. Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в том числе входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом.
По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.
"Самое главное, что мы доказали (экспертам — ред.), по нашему мнению, что мы абсолютно четко действовали (в соответствии — ред.) со всеми международными инструкциями — все специалисты, которые были вовлечены в этот процесс. И я в конце видел, что они были абсолютно растеряны, потому что то настроение, с которым они приехали, абсолютно решенного вопроса, оно поменялось", — сказал Сикорский в ходе интернет-трансляции, организованной журналистом государственного телеканала ОНТ Игорем Туром.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.
Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.
Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование.
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