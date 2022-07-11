МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Глава ДНР рассказал, как будет выстроена логистика с Крымом

По его словам, восстановить город к сентябрю не представляется возможным. Однако "работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная".

Пушилин отметил, что электроснабжение мариупольского порта полностью восстановлено. Он может стать полноценным хабом для импорта продуктов и экспорта металлургии, угля и зерна.