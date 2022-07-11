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https://1prime.ru/transport/20220711/837446276.html
Электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановили
Транспорт
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Электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его... ПРАЙМ, 11.07.2022
транспорт, бизнес, новости, днр, порты, мариуполь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, восстановить город к сентябрю не представляется возможным. Однако "работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная".
Пушилин отметил, что электроснабжение мариупольского порта полностью восстановлено. Он может стать полноценным хабом для импорта продуктов и экспорта металлургии, угля и зерна.