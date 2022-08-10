МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития проверяет ситуацию с калининградским транзитом через Литву на соответствие требованиям Всемирной торговой организации (ВТО), заявили РИА Новости в ведомстве. Алиханов считает нужным подать иск в ВТО из-за проблем с транзитом

"Минэкономразвития внимательно изучает данный вопрос, в том числе на предмет соответствия нормам ВТО", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что не анонсируют планы судебных разбирательств до их официального начала. Вместе с тем Минэкономики уточнило, что не получало обращений от калининградских властей касательно иска в ВТО.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. Позже Европейская комиссия опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит санкционных грузов при условии соответствующего контроля.

Позже стало известно, что литовский "Шяуляй банк", который обслуживает весь калининградский транзит, планирует прекратить осуществление банковских операций с Россией с 1 сентября.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал подать иск в ВТО в отношении Литвы или всего ЕС в связи с невыполнением обязательств по транзиту грузов.