МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Белоруссия может использовать для перевалки своих экспортных грузов действующие портовые мощности в этом российском регионе, но есть вариант строительства нового терминала под интересы Минска. Лукашенко: легпром Белоруссии должен занять освободившиеся в России ниши

"Сегодня мы уже переходим в более детальную стадию отработки соответствующего проекта. Там есть ускоренный вариант, чтобы использовать мощности действующие, и есть вариант строительства нового терминала под интересы Беларуси. Соответствующие территории определены под это", — приводятся слова российского губернатора на сайте белорусского телеканала СТВ в воскресенье.

Более того, продолжил Чибис, "сейчас детально обсуждается финансово-экономическая модель реализации этого проекта".

"Для Мурманской области – это стратегически важный проект", — подчеркнул он.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Чибисом заявил, что Минск намерен сотрудничать с Мурманской областью с целью экспорта через порты своих грузов, в первую очередь, калийных удобрений. В августе премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что план Минска по развитию собственных портовых мощностей предполагает один базовый порт и отдельные перегрузочные мощности в других портах. Он заявил, что, в частности, Минску интересна перевалка грузов через порт Мурманска.