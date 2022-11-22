МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать производство малой техники — мотоциклов и квадроциклов — в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов. "Автотор" намерен начать выпуск автомобилей трех новых брендов

"Они будут выпускаться на Балтийском заводе роботизированной техники. Начало производства запланировано на конец 2023 года", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по производству мотоциклов и квадроциклов на мощностях предприятия.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.