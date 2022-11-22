"Автотор" запустит производство мотоциклов и квадроциклов
"Автотор" планирует запустить производство мотоциклов и квадроциклов в конце 2023 года
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать производство малой техники — мотоциклов и квадроциклов — в конце 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.
"Они будут выпускаться на Балтийском заводе роботизированной техники. Начало производства запланировано на конец 2023 года", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по производству мотоциклов и квадроциклов на мощностях предприятия.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.