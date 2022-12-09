МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. РЖД в ноябре 2022 года увеличили экспортные перевозки угля в порты на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 16,7 миллиона тонн, сообщила компания в своем Telegram-канале. СМИ: уголь из Казахстана массово поехал в Европу транзитом через Россию

"Погрузка твердого топлива в адрес морских портов выросла сразу по всем направлениям", — отмечается в сообщении.

В частности, погрузка на Дальний Восток выросла на 12,2% — до 8,5 миллиона тонн, на Северо-Запад — на 13,8%, до 5,1 миллиона тонн, на Азово-Черноморское побережье — на 10,1%, до 3 миллионов тонн.

Всего в направлении морских гаваней РЖД в ноябре отправили 29,5 миллиона тонн различных грузов (рост на 0,4%).