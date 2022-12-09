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2022
https://1prime.ru/transport/20221209/839119987.html
Грузооборот российских морских портов вырос на 0,6 процента за 11 месяцев
Транспорт
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Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 768,2 миллиона тонн, сообщил Росморречфлот. В том... ПРАЙМ, 09.12.2022
транспорт, бизнес, новости, росморречфлот, порт, грузооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 768,2 миллиона тонн, сообщил Росморречфлот.
В том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 2,6%, до 369,2 миллиона тонн, наливных — вырос на 3,7%, до 399 миллионов тонн.