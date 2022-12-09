МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 768,2 миллиона тонн, сообщил Росморречфлот. Минвостокразвития прогнозирует рост грузооборота Северного морского пути

В том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 2,6%, до 369,2 миллиона тонн, наливных — вырос на 3,7%, до 399 миллионов тонн.