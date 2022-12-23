МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Кения и Россия работают над установлением регулярного прямого авиасообщения, есть также договоренность о запуске чартерных рейсов, однако пока они не осуществляются, заявил в интервью РИА Новости кенийский посол в РФ Бенсон Огуту. Azur Air запустила прямые рейсы из Петербурга в Таиланд

"Сейчас мы работаем над установлением прямого авиасообщения, ведем переговоры с руководством РФ и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения", — сказал посол, отметив, что сначала должно быть подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в воздушной сфере.

"Мы уже договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются из-за определенных обстоятельств. Но мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта", — добавил посол.

Ранее советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала заявила РИА Новости, что Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы на фоне отмены многих рейсов из России в зарубежные страны.

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