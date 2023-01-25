МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. МВД России подтвердило РИА Новости информацию СМИ о разработке перечня "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. МВД предложило изменить формат водительских прав

Как сообщили РИА Новости в МВД России, сейчас ведомство действительно разрабатывает проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, должен "гармонизировать" с требованиями соответствующего Технического регламента Таможенного союза ТРТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Документ также актуализирует необходимые ГОСТы, отмечают в пресс-центре ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что новая редакция перечня "неисправностей и условий" (регламентируется проектом постановления), при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, прошла стадию публичных обсуждений и будет направлена на окончательное утверждение. Как отмечает издание, новым перечнем, в частности, вводится запрет на управление транспортным средством с нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.