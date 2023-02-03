МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сообщения о происшествии с буксиром "Нефтегаз-55" в Приморье не соответствует действительности, заявили агентству РИА Новости в Росморречфлоте. В Приморском крае буксир сел на мель

"Никакого ЧП не было", — говорится в сообщении.

Как уточняется, несколько судов, принадлежащие Морской спасательной службе, проводили хозяйственные работы недалеко от берега. Среди них был буксир "Нефтегаз-55". Росморречфлот предположил, что местные жители могли принять работы за аварию. Сейчас корабли в полной исправности направляются в район порта приписки, добавили в ведомстве, добавили в ведомстве.

Региональный филиал морспасслужбы также сообщил, что "Нефтегаз-55" не сидит на мели и продолжает движение.

Ранее в социальных сетях опубликовали информацию о буксире севшем на мель недалеко от поселка Дунай в Приморском крае.