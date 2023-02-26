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https://1prime.ru/transport/20230226/839911215.html
На трассе М — 11 произошло массовое ДТП
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На платной трассе М-11 "Нева" произошла авария, погиб один человек. По предварительной информации из телеграм-канала МВД Медиа, ДТП случилось на 504-м километре трассы в... ПРАЙМ, 26.02.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, автомобили, дтп, трасса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. На платной трассе М-11 "Нева" произошла авария, погиб один человек.
По предварительной информации из телеграм-канала МВД Медиа, ДТП случилось на 504-м километре трассы в Новгородской области, в нем участвовали десять автомобилей.
Позже в региональном Управлении ГИБДД уточнили, что на 502-м километре СПАД столкнулись два грузовика, после чего они наехали на легковой автомобиль.
Как уточняется, в результате инцидента пострадали три человека, одна женщина скончалась.
Сейчас движение на участке М-11 в направлении Москвы перекрыто, образовалась пробка на несколько километров. Автомобилистов просят перестроить маршрут через Малую Вишеру, Окуловку или трассу М-10.