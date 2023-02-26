МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. На платной трассе М-11 "Нева" произошла авария, погиб один человек. Водителям напомнили о новых правилах проверки на алкоголь с 1 марта

По предварительной информации из телеграм-канала МВД Медиа, ДТП случилось на 504-м километре трассы в Новгородской области, в нем участвовали десять автомобилей.

Позже в региональном Управлении ГИБДД уточнили, что на 502-м километре СПАД столкнулись два грузовика, после чего они наехали на легковой автомобиль.

Как уточняется, в результате инцидента пострадали три человека, одна женщина скончалась.

Сейчас движение на участке М-11 в направлении Москвы перекрыто, образовалась пробка на несколько километров. Автомобилистов просят перестроить маршрут через Малую Вишеру, Окуловку или трассу М-10.