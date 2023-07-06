МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект об установлении штрафа в 5 тысяч рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Юрист раскрыла, почему можно получить штраф за видеорегистратор

Он отметил, что ЛДПР больше десяти лет "бьется за устранение угрозы, исходящей от агрессивных водителей".

При этом обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности, как считают депутаты, станет предъявление доказательств в виде фото- или видеофиксации.

Согласно законопроекту, при повторном нарушении водителю придется заплатить штраф в размере 5-10 тысяч рублей или лишиться водительских прав на срок до одного года.