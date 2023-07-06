В России могут ввести наказание за умышленное опасное вождение
Депутат Нилов: за опасное вождение водителей будут наказывать штрафом и лишением прав
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект об установлении штрафа в 5 тысяч рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.
Он отметил, что ЛДПР больше десяти лет "бьется за устранение угрозы, исходящей от агрессивных водителей".
При этом обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности, как считают депутаты, станет предъявление доказательств в виде фото- или видеофиксации.
Согласно законопроекту, при повторном нарушении водителю придется заплатить штраф в размере 5-10 тысяч рублей или лишиться водительских прав на срок до одного года.