МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" прорабатывает программу льготного лизинга вагонов, эта возможность обсуждается с Минфином, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Павел Косов. Минфин разрешил авиакомпаниям не учитывать лизинг при оценке активов

"Интерес есть, хотим, чтобы в нашу льготную программу включили железнодорожные вагоны. Кроме того, у нас достаточно большой лизинговый портфель по зерновозам – по нашему мнению, льготный лизинг мог бы действовать и для них. Обсуждаем этот вопрос с Минфином", — сообщил Косов.

В числе других лизинговых проектов для АПК — программа по строительству в лизинг комплексов по хранению и переработке сельхозпродукции – например, зерна. По словам Косова, сейчас она прорабатывается.

"Такой продукт, по нашему мнению, смогут использовать и аграрии, и переработчики, и трейдеры: к примеру, несколько маленьких хозяйств могут объединиться и подать единую заявку. Но срок договора, разумеется, будет больше тех, что сейчас — с точки зрения окупаемости не меньше 10 лет. Опыт у нас есть — например, много лет на принципах проектного финансирования строим элеваторы", — рассказал глава "Росагролизинга".

Косов также прокомментировал озвученное весной предложение Минпромторга распространить льготные программы компании на приобретение пищевого оборудования. Сам вопрос, по его словам, уже прорабатывался совместно с Минсельхозом и Минпромторгом.

"Есть единая позиция — включить и переработчиков, и все оборудование в субсидию, которая предусмотрена в постановлении правительства по льготному лизингу. Документы с этими предложениями направлены в правительство, надеюсь, в ближайшее время получим заключение", — сказал он.

Объем лизинга оборудования пищевой промышленности компания оценивает в районе 1 миллиарда рублей.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК путем передачи предпринимателям в лизинг средств производства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.