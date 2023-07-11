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2023
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Вступает в силу новый порядок взаимодействия сотрудников ДПС с водителями
Транспорт
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Во вторник, 11 июля, в России вступает в силу вступает приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением, сообщает "Коммерсант". Как... ПРАЙМ, 11.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Во вторник, 11 июля, в России вступает в силу вступает приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением, сообщает "Коммерсант".
Как отмечает издание, этот документ — своего рода служебная инструкция, описывающая правила общения инспекторов ГИБДД с водителями.
Согласно новому порядку, работникам ГИБДД теперь запрещается брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но также и мобильные телефоны.
В то же время новая формулировка, как подчеркивает "Коммерсант", подтверждает право инспектора ГИБДД остановить автомобиль для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.