МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Во вторник, 11 июля, в России вступает в силу вступает приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением, сообщает "Коммерсант". В России вступил в силу приказ, запрещающий уклонистам садиться за руль

Как отмечает издание, этот документ — своего рода служебная инструкция, описывающая правила общения инспекторов ГИБДД с водителями.

Согласно новому порядку, работникам ГИБДД теперь запрещается брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но также и мобильные телефоны.

В то же время новая формулировка, как подчеркивает "Коммерсант", подтверждает право инспектора ГИБДД остановить автомобиль для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.