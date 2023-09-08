МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву и обратно отменены на сегодня, пассажирам — клиентам туроператора "Интурист", ожидающим вылета, продлено проживание в отелях Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов

Там, со ссылкой на онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево", сообщили об отмене на сегодняшний день рейсов Red Sea Airlines. Так, отменены рейс 4S 3111, который должен был прибыть в 8.25 мск, и 4S 3112 с отправлением в 9.20 мск в обратную сторону.

"По данным туроператора "Интурист", пассажирам, ожидающим вылета в Шарм-эш-Шейхе, продлено проживание в отелях. Сейчас туроператор ждет информацию от авиакомпании об альтернативном вылете", — сообщили в АТОР.

Там уточнили, что пассажирам, которые ожидают вылета в аэропорту Шереметьево, необходимо обратиться на стойку информации компании "Дельта Сервис" или поддерживать связь со своим турагентом для получения оперативных данных о вылете или отмене тура. Также можно звонить по телефону "горячей линии" "Интуриста", который указан на сайте туроператора.

"Отметим, что по законодательству, альтернативный вылет пассажиров на отдых и обратно должна предоставить авиакомпания, информация от которой ожидается", — указали в ассоциации.

В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. Уточнялось, что у авиакомпании всего два воздушных судна. Однако вчера рейсы были отправлены из Шарм-эш-Шейха в Москву и обратно. Вчера Росавиация сообщала, что вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль.