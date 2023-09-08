МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Около 480 российских туристов, сейчас находящихся на отдыхе в Египте по линии туроператора "Интурист", в ближайшие дни должны были вылететь рейсами авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эш-Шейха, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР разъяснили ситуацию с наводнением в Турции

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", сообщили в пятницу в ведомстве.

Ранее в АТОР сообщили, что 8 сентября еще около 180 российских туристов должны были вылететь в Москву рейсом Red Sea Airlines. Сейчас все они размещены в отеле.

"Сейчас на отдыхе в Египте находятся около 480 туристов "Интуриста", которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат свой отдых в плановом режиме, им по окончании туров будет организован вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний, вопросы будут решаться с каждым в индивидуальном порядке", — сообщили в АТОР.

"Тем туристам, которые хотят самостоятельно приобрести билеты для вылета из Египта в Россию или из России в Египет рейсами других авиакомпаний, следует связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов", — процитировали в АТОР представителя туроператора "Интурист".

По информации компании, в данный момент идет оценка целесообразности дальнейшего продолжения программы на Red Sea Airlines в Шарм-эш-Шейх. Решение будет озвучено в самое ближайшее время.