2023-11-23T17:16:00+03:00
2023-11-23T17:33:39+03:00
2023-11-23T17:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231123/842357925.html
Екатеринбургский депутат ответил недовольным ценами на проезд на транспорте
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Тем, кто против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, следует ходить пешком, заявил в ходе совместного заседания комиссий Екатеринбургской городской думы по... ПРАЙМ, 23.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, екатеринбург, цены на проезд
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/78/842357872.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/78/842357872.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/78/842357871.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/78/842357871.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/78/842357859.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/78/842357859.jpg
https://1prime.ru/transport/20231115/842276691.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя — ПРАЙМ. Тем, кто против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, следует ходить пешком, заявил в ходе совместного заседания комиссий Екатеринбургской городской думы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности депутат от "Единой России" Александр Колесников.
Ранее он делал скандальные и эпатажные заявления, например, говоря о карантине, заявлял, что "QR-коды — это фуфло".
"Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", — сказал Колесников.
По словам депутата, нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря повышению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.