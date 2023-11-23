ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя — ПРАЙМ. Тем, кто против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, следует ходить пешком, заявил в ходе совместного заседания комиссий Екатеринбургской городской думы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности депутат от "Единой России" Александр Колесников. Российский транспорт не испытывает проблем, заявил Савельев

Ранее он делал скандальные и эпатажные заявления, например, говоря о карантине, заявлял, что "QR-коды — это фуфло".

"Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", — сказал Колесников.

По словам депутата, нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря повышению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.