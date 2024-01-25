МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Китайские автомобили набирают популярность не только на российском рынке, но и во всем мире, пишет обозреватель агентства РИА Новости. Эксперты отметили двукратный рост цен на китайские б/у авто в России

Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что Китай превзошел Японию по уровню продаж автомобилей, достигнув рекордных 5,26 миллионов авто. Подобный рост привел к тектоническому сдвигу в мировой автомобильной индустрии, заметили в издании. Отмечается, что большую часть роста обеспечили автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые пользуются наибольшей популярностью в России.

По данным агентства, западные политики начали беспокоиться о китайской экспансии, ведь это может привести к сокращению рабочих мест.

По мнению аналитиков, преимуществом китайских автомобилей являются доступность и инновационные технологии. Кроме того, стоимость китайского электромобиля в среднем на 20 процентов ниже, чем стоимость европейских аналогов.

Китайские автомобили стали более технологичными и надежными, с высоким качеством сборки и стильным дизайном, включая премиум-опции, такие как массажные системы водительского кресла или панорамная крыша. Дизайн некоторых китайских автомобилей создан иностранными специалистами, такими как Вольфганг Эггер, бывший дизайнер Audi и Lamborghini, отмечают аналитики.

Тем не менее, неуклонный рост популярности китайского автопрома может стать угрозой для европейских производителей. "Китайцы активно инвестируют в разработку систем автономного вождения. Агрессивная маркетинговая стратегия и способность быстро адаптироваться к требованиям рынка делают их серьезными конкурентами на мировой арене", — заявил гендиректор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов.

Согласно автору публикации, китайские марки умело сочетают доступность и качество, что позволит китайским производителям нарастить свою долю на глобальном рынке почти в два раза в течение трех-пяти лет.