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https://1prime.ru/transport/20240125/842893015.html
Путин поручил рассмотреть идею субсидий на авиабилеты в Калининград
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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, калининградская область, субсидии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде россиян.
"Губернатор предлагает сделать вот эту субсидию по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан", — сказал он в ходе встречи со студентами.
Путин отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде, смогут этой мерой воспользоваться.
Путин добавил, что, сняв плоские тарифы для жителей других регионов Российской Федерации и сделав их только для выделенных категорий, то количество людей, которые смогут воспользоваться этим, возрастет.
Осенью 2023 года правительство Калининградской области предложило распространить льготу на всех жителей региона с пропиской.