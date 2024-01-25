МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде россиян.

"Губернатор предлагает сделать вот эту субсидию по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан", — сказал он в ходе встречи со студентами.

Путин отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде, смогут этой мерой воспользоваться.

Путин добавил, что, сняв плоские тарифы для жителей других регионов Российской Федерации и сделав их только для выделенных категорий, то количество людей, которые смогут воспользоваться этим, возрастет.

Осенью 2023 года правительство Калининградской области предложило распространить льготу на всех жителей региона с пропиской.