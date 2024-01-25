МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Субсидирование перевозок воздушным транспортом между Калининградом и городами России в 2024 году увеличатся на 25% относительно уровня годом ранее, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Путин поручил рассмотреть идею субсидий на авиабилеты в Калининград

"В 2023 году за счет действия указанных программ (субсидирования авиаперевозок для наиболее незащищенных групп граждан и программы развития маршрутной сети — прим. ред.) на перевозки в направлении Калининграда было направлено 589 млн рублей. В текущем году объем субсидирования составит 725 млн рублей, что на 25% выше уровня прошлого года", — сказал Савельев.

За 2023 год пассажиропоток Калининграда составил 4,2 миллиона человек, что почти на 15% больше показателя 2022 года, уточнил министр. 9 российских авиакомпания из 21 города России в 2023 году выполняли рейсы в Калининград. Количество субсидируемых маршрутов в сообщении с Калининградом при этом в 2024 году увеличилось до 19 против 15 в прошлом году, заключил Савельев.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проработать вопрос направления высказанных субсидий именно на перевозки жителей Калининграда, либо тех граждан, которые на постоянной основе учатся или работают в регионе.