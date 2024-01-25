2024-01-25T19:44:51+03:00
2024-01-25T19:44:51+03:00
2024-01-25T19:44:51+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240125/842893106.html
Минтранс сообщил об увеличении субсидий на авиаперелеты из Калиниграда
Транспорт
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Субсидирование перевозок воздушным транспортом между Калининградом и городами России в 2024 году увеличатся на 25% относительно уровня годом ранее, сообщил министр транспорта... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, калининградская область, субсидии, авиаперелеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Субсидирование перевозок воздушным транспортом между Калининградом и городами России в 2024 году увеличатся на 25% относительно уровня годом ранее, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"В 2023 году за счет действия указанных программ (субсидирования авиаперевозок для наиболее незащищенных групп граждан и программы развития маршрутной сети — прим. ред.) на перевозки в направлении Калининграда было направлено 589 млн рублей. В текущем году объем субсидирования составит 725 млн рублей, что на 25% выше уровня прошлого года", — сказал Савельев.
За 2023 год пассажиропоток Калининграда составил 4,2 миллиона человек, что почти на 15% больше показателя 2022 года, уточнил министр. 9 российских авиакомпания из 21 города России в 2023 году выполняли рейсы в Калининград. Количество субсидируемых маршрутов в сообщении с Калининградом при этом в 2024 году увеличилось до 19 против 15 в прошлом году, заключил Савельев.
Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проработать вопрос направления высказанных субсидий именно на перевозки жителей Калининграда, либо тех граждан, которые на постоянной основе учатся или работают в регионе.