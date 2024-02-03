ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — ПРАЙМ. Российский танкер "Остров Сахалин", который в конце января встал в дрейфующих льдах Охотского моря, благополучно прибыл в порт назначения — Находку в Приморье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Российские танкеры подвергаются меньшему риску в Красном море, пишут СМИ

Начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко 31 января сообщал РИА Новости, что российский спасательный буксир "Берингов пролив" в 02.50 местного времени (18.50 мск вторника) вывел танкер "Остров Сахалин" из льдов на чистую воду. Он также отметил отличную работу капитана спасателя и Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба".

"Танкер "Остров Сахалин" благополучно прибыл в порт назначения, встал на якорь в 12.10 (05.10 мск) на рейде порта Находка", — сказал собеседник агентства.

Представитель компании-судовладельца "Наяда" ранее говорил РИА Новости, что толщина ледового поля в районе Охотского моря, где танкер замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно. Позже он сообщил, что буксир добрался до судна, начав совместную работу. Танкер шел без груза с Камчатки в приморскую Находку с 19 людьми на борту.

Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. Согласно информации береговой охраны, около 3.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с ней, сообщив, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию приостановили с заходом солнца. О проблемах с судном или ухудшении состояния экипажа сообщений не поступало.

В офисе первого подразделения региональной береговой охраны Японии во вторник заявляли РИА Новости, что японский ледокол "Тэсио", направленный на помощь российскому танкеру, все еще продвигается к судну.