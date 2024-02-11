МЕХИКО, 11 фев — ПРАЙМ. Гаитянский бизнес проявляет интерес к российским автомобилям, включая марки Niva и "Камаз", и имеет контакты с производителями, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Гаити Сергей Мелик-Багдасаров. Названы главные преимущества китайских автомобилей перед европейскими

"Обстановка в этой стране сейчас просто драматическая, свирепствуют банды. Об этом говорят не только средства массовой информации, но и прежде всего ООН, обсуждают пути и возможности для урегулирования ситуации. Но все это не так быстро и неизвестно, когда случится. Однако бизнес не теряется, бизнес и гаитянский, и российский проявляет интерес. Были заявки от Гаити на наши российские автомобили", — сказал Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, российские марки автомобилей знают и любят во всем регионе Латинской Америки — особенную заинтересованность предприниматели проявляют к LADA Niva и "Камаз".

"Марку LADA в Латинской Америке знают и любят, особенно марку Niva, традиционно, во всех практически странах, где бы я ни работал в Латинской Америке, эта марка присутствует, и гаитяне заинтересованы в этом. И контакты с нашими производителями имеются. Другой известный российский бренд, как "Камаз", тоже, безусловно, представляет повышенный интерес для ряда предпринимателей. Гаити продолжает жить своей жизнью и им нужны надежные автомобили, да и не только автомобили", — пояснил Мелик-Багдасаров.

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