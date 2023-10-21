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Не для чужих границ. Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине
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Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что не намерена голосовать за удовлетворение запроса Белого дома об оказании... ПРАЙМ, 21.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что не намерена голосовать за удовлетворение запроса Белого дома об оказании финансовой помощи Украине и Израилю.
По ее словам, причина в том, что администрация не занимается внутренними проблемами Соединенных Штатов.
"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", — написала Грин в своем микроблоге в соцсети Х (ранее Twitter).
По словам конгрессвумен, она ждет от президента Джо Байдена действий, направленных на защиту границ США мигрантов и мер по их депортации.
Она добавила, что стране не нужны запросы о выделении денег на конфликты за рубежом, которые "американцы не могут себе позволить поддерживать".
Ранее Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине. Также президент предлагает конгрессу согласовать свыше 50 миллиардов долларов инвестиций в американский военно-промышленный комплекс.