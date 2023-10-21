МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что не намерена голосовать за удовлетворение запроса Белого дома об оказании финансовой помощи Украине и Израилю. "За гранью добра и зла". Медведев оценил заявления Байдена по Израилю

По ее словам, причина в том, что администрация не занимается внутренними проблемами Соединенных Штатов.

"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", — написала Грин в своем микроблоге в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам конгрессвумен, она ждет от президента Джо Байдена действий, направленных на защиту границ США мигрантов и мер по их депортации.

Она добавила, что стране не нужны запросы о выделении денег на конфликты за рубежом, которые "американцы не могут себе позволить поддерживать".

Ранее Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине. Также президент предлагает конгрессу согласовать свыше 50 миллиардов долларов инвестиций в американский военно-промышленный комплекс.