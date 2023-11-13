МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российские военные используют беспилотник-камикадзе "Ланцет" для блокирования продвижения украинской армии, пишет японское издание JB Press. "Нельзя спрятаться". На Украине рассказали, чего больше всего боятся ВСУ

Как отмечается, "Ланцет" имеет два Х-образных крыла, он может поражать цель и самоуничтожаться на скорости более 160 километров в час.

Беспилотник "Ланцет" производится ижевской компанией Zala Aero Group, в статье он назван одним из наиболее эффективных новых вооружений на Украине.

"Ланцет" используется для нанесения ударов по приоритетным целям и затрудняет концентрацию танков и бронетехники в одной точке.

Медленное контрнаступление украинских войск получает болезненный удар со стороны “Ланцета”, отмечается в публикации.

В условиях, когда ни одна из противоборствующих сторон не обладает полным превосходством в воздухе, беспилотные летательные аппараты заменяют пилотируемые самолеты при выполнении таких задач, как воздушная разведка и бомбардировка.

Минные заграждения, установленные российской и украинской армиями, являются одним из факторов, определяющих характер боевых действий, при этом российские разведывательные беспилотники эффективно обнаруживают и атакуют украинские группы расчистки препятствий.

"Если в дополнение к этому российские высокоэффективные дроны получат более широкое распространение на фронте, то украинским войскам будет еще сложнее прорываться через минные поля и отвоевывать территорию", — делает вывод автор.