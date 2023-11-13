ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. В России начали готовить выпуск первых образцов легких истребителей Checkmate, относящихся к пятому поколению, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. "У нас есть своя". Песков ответил на слова Трампа о "супер-пупер-ракете"

"На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", — отметили в госкорпорации.

В "Ростехе" добавили, что после презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта, а также отдельные технические решения.

"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании", — указали в компании.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Он был разработан компанией "Сухой", которая входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха".

Истребитель представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера прошла на выставке Dubai Airshow в том же году. Основные особенности самолета – малозаметность, небольшая стоимость летного часа, открытая архитектура, а также высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Масса полезной нагрузки Checkmate превышает семь тонн. Истребитель способен поражать одновременно до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, его боевой радиус — 3 тысячи километров.

В 2026 году планируется произвести установочную партию истребителей Checkmate.