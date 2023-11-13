МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты выразили интерес ко всем типам российских вооружений, обсуждают поставки и сотрудничество, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Рособоронэкспорт" назвал долю Африки и Ближнего Востока в портфеле заказов

Глава ведомства в понедельник, 13 ноября, посещает Международный авиасалон Dubai Airshow 2023.

"Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", — сказал Шугаев.

Он добавил, что ОАЭ являются надежным партнером России в области военно-технического сотрудничества.

Как подчеркнул директор ФСВТС, стороны обсуждают реализацию действующих соглашений, а также перспективные направления сотрудничества.

Россия и ОАЭ развивают ВТС последние 30 лет.