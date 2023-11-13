2023-11-13T10:47:00+03:00
2023-11-13T10:52:09+03:00
2023-11-13T10:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231113/842247055.html
В ФСВТС отметили интерес ОАЭ к российскому оружию
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объединенные Арабские Эмираты выразили интерес ко всем типам российских вооружений, обсуждают поставки и сотрудничество, рассказал директор Федеральной службы по... ПРАЙМ, 13.11.2023
впк, экономика, новости, россия, оаэ, оружие
https://cdnn.1prime.ru/images/84224/66/842246651.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84224/66/842246651.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84224/66/842246650.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84224/66/842246650.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84224/66/842246638.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84224/66/842246638.jpg
https://1prime.ru/vpk/20231110/842229765.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты выразили интерес ко всем типам российских вооружений, обсуждают поставки и сотрудничество, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Глава ведомства в понедельник, 13 ноября, посещает Международный авиасалон Dubai Airshow 2023.
"Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", — сказал Шугаев.
Он добавил, что ОАЭ являются надежным партнером России в области военно-технического сотрудничества.
Как подчеркнул директор ФСВТС, стороны обсуждают реализацию действующих соглашений, а также перспективные направления сотрудничества.
Россия и ОАЭ развивают ВТС последние 30 лет.