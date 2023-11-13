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2023
https://1prime.ru/vpk/20231113/842250072.html
СМИ раскрыли, куда Нидерланды направят списанные установки
ВПК
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Украина получит немецкие зенитные самоходные установки Gepard, списанные армией Нидерландов, сообщила газета Telegraaf. "Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны... ПРАЙМ, 13.11.2023
впк, экономика, новости, украина, сша, нидерланды, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина получит немецкие зенитные самоходные установки Gepard, списанные армией Нидерландов, сообщила газета Telegraaf.
"Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны (Gepard) получат новую жизнь на фронте на Украине", — сказано в статье.
По данным газеты, немецкие самоходные установки были поставлены голландской армии еще в 1970-х годах, но с 2006 года они были сняты с вооружения. Однако в 2013 году Нидерланды начали продавать Gepard Иордании, последние единицы были проданы в 2016 году.
В этом году Министерство обороны США разместило заказ на приобретение этих установок у компании в Иордании. Источники рассказали газете, что установки в дальнейшем будут переданы Киеву.
Министерство обороны Нидерландов никак не прокомментировало заявление о возможной передаче установок Gepard Украине.