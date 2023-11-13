МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина получит немецкие зенитные самоходные установки Gepard, списанные армией Нидерландов, сообщила газета Telegraaf. Запад предложил Украине альтернативу современным танкам

"Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны (Gepard) получат новую жизнь на фронте на Украине", — сказано в статье.

По данным газеты, немецкие самоходные установки были поставлены голландской армии еще в 1970-х годах, но с 2006 года они были сняты с вооружения. Однако в 2013 году Нидерланды начали продавать Gepard Иордании, последние единицы были проданы в 2016 году.

В этом году Министерство обороны США разместило заказ на приобретение этих установок у компании в Иордании. Источники рассказали газете, что установки в дальнейшем будут переданы Киеву.

Министерство обороны Нидерландов никак не прокомментировало заявление о возможной передаче установок Gepard Украине.